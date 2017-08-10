ابها – سمر الشهراني
استفادت أكثر من 20 متدربة من البرنامج التدريبي وورش العمل التي نفذتها الغرفة التجارية الصناعية بابها ممثلة بمركز سيدات الأعمال قدمتها المدربة في مجال العطور والبخور والصابون الطبيعي, الخبيرة سعاد الداوود لمدة 3 أيام المركز حيث قدمت الدورة في يومها الأول مذكرة تفصيلية عن مجال تصميم العطور , والتعريف بتاريخ تصميم العطور مع تطبيق عملي عن كيفية تصميم العطور , والتعرف عليها من خلال حاسة الشم , والتعريف بطريقة استخلاص الروائح من خلال الشم مع التعرف على الزيوت العطرية والمصممة من الزهور والخشبيات والأرضيات وطريقة مزج النوتة العطرية وطبقات العطور المكونة من القمة , والقلب والقاعدة مع تطبيق عملي لطريقة صناعة العطور بمواصفات عالمية , وناقشت الدورة في يومها الثاني معلومات عن صناعة مرشوش وعطر الفراش , والعطر الشرقي , وكيفية المزج بين نسب العطور وتطبيق عن صناعة اللوشن والكريم واللمسة الحريرية وصناعة البخور , والمواد المكونة لها وتطبيق عملي على صناعة البخور الدوسري الذي يضم مكونات كثيرة , وأنواع البخور الأخرى , وفي اليوم الثالث تطرقت المدربة إلى نبذه عن صناعة الصابون وتاريخ هذه الصناعة ومكونات الصابون الطبي , والتجميلي وأنواع الصابون العلاجي والمقشر وبينت الداود أنها قدمت الدورة باستخدام معطرات مركزة قامت بتوفيرها لتحقيق الهدف الأساسي من الدورة وهو العمل المتقن والمميز لكي تتمكن المتدربة من التمييز بين الروائح وبالتالي تتمكن من تركيب عطور ببصمتها الخاصة مبينة أن عالم العطور يعتبر مساحة شاسعة من الخيارات التي تتطلب قراءة ووعي لمعرفة طرق التركيب وطريقة المزج والنسب ودمج القمة , والقلب والقاعدة باستخدام مركبات وزيوت مركزة بنسبة 100% مؤكدة أن الاستمرارية في الحصول على الدورات والقراءة الواعية والدخول إلى برامج متخصصة يمكن أن يخلق جيل جديد من السعوديات المتميزات في مجال تصنيع العطور والصابون واللوشن ومعطرات الجسم بشرط الحصول على الخبرات والمعلومات من مصادر موثقة والتعرف على النسب المتاحة لإنتاج كل عطر, وأبانت الدواد أنها قدمت خلال الدورة 32 نوع من العطور وتم التعريف على أليه دمجها وكان هناك تفاعل كبير وتركيبات مميزة من المتدربات
من جهة أخرى وجدت الدورة تفاعلا كبيرا من المتدربات فأوضحت أمنة الدربي وأمل علي مصطفى ورنيم محمود وفريال الشهراني أن الدورة حملت العديد من المعلومات التطبيقية التي تم خلالها التعرف على كيفية تصنيع العطور والبخور والصابون والرشوش , وكل ماله علاقة بالعطور, وأوضحن أن شابات عسير بحاجة إلى مثل هذه الدورات المتخصصة التي تعزز خبراتهم في هذا المجال فمن المعروف أن كثير من السيدات في منطقة عسير يعملن في مجال صناعة البخور. وخلطات القهوة والبهارات وجميع هذه الصناعات تحتاج دعم بورش تدريبية متخصصة , مؤكدات على الاستفادة الكبيرة للمبتدئات وللمحترفات بزيادة الخبرات التي تؤهلهن لريادة الأعمال في مجال تصنيع العطور , وهذا ما تحتاجه شابات المنطقة من الدخول إلى مجالات جديدة تحقق تطلعاتهن في الدخول إلى سوق العمل بشكل احترافي , وأكدن أن هناك العديد من النماذج التي تؤكد تعددية توجهات المرأة الاقتصادية في منطقة عسير وظهور إبداعات مميزة في العديد من المجالات .