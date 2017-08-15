اوردت صحيفة المدينة السعودية اليوم 15 اغسطس خبرا عن صدور حكم قضائي ضد موظف بعث رسائل لزميلته في العمل ناصحا لها هنا التفاصيل :
أيدت محكمة الاستئناف الإداري بالمنطقة الشرقية الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية خلال الفترة الماضية بالحسم من راتب موظف بالشؤون الصحية لإرساله رسائل مخلة بالآداب من جواله لجوال زميلته بالعمل تحت ذريعة أنها رسائل دينية واجتماعية وتثقيفية.
وتعود التفاصيل الأولية للقضية إلى شكوى تقدمت بها موظفة بالشؤون الصحية في إحدى محافظات المنطقة الشرقية ضد أحد زملائها بدعوى إرساله رسائل مخلة بالآداب عبر تطبيق «الواتساب»، وتمَّ على إثر ذلك التحقيق بالقضية من قبل القسم المختص بالشؤون الصحيَّة والاستماع للشهود الذين أكدوا أنها رسائل خادشة للحياء بالإضافة لشهادة ثالثة من قبل فنية المختبر التي أكدت أنها اطلعت على جوال زميلتها وشاهدت رسائل صادرة من المتهم المذكور تحتوي على ألفاظ بذيئة ومخلة للآداب منتهية بعبارة (ولا حول ولا قوة إلا بالله.. والله يستر على الجميع)، وقد تم على إثر ذلك معاقبة الموظف بعقوبة إدارية تضمَّنت الخصم من راتبه.
وتواصل سيناريو القضية بتقديم الموظف المذكور بدعوى تظلم للمحكمة الإدارية بديوان المظالم يطلب من خلالها إلزام مديرية الصّحة بإلغاء العقوبة ضده زاعمًا أن الرسائل التي أرسلها لزميلته لم تكن مخلة للآداب وإنما هي رسائل دينية واجتماعية وتثقيفية، واتضح لأعضاء الدائرة القضائية من خلال المداولات وبعد اطلاعهم على المستندات المقدمة من ممثل الصحة وفقًا لإفادة الموظف المدعي أن جميع الرسائل لم تكن متعلقة بمصلحة العمل ولا علاقة لها بأي شأن من شؤون الوظيفة، واعتبر القضاة أنه من الواجب شرعًا ألا يتواصل الموظف مع المرأة الموظفة معه في بيئة عمل واحدة إلا بما تمليه واجبات الوظيفة ولأمر متعلق بالعمل فقط، معتبرة ما قام به الموظف خطأ يستحق عليه عقوبة من مرجعه والتي يعد إجراؤها صحيحًا.