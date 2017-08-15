اتفاقية لتأهيل 100 عضو هيئة تدريس في 4 جامعات سعودية
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شهدت جامعة الملك عبدالعزيز مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع “تأهيل القيادات الجامعية” والذي يستهدف تأهيل 100 عضو هيئة تدريس في كلٌ من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة وجامعة أم القرى وجامعة الطائف كمرحلة أولى بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.
أبرم الاتفاقية كلٌ من وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين يوسف محمد نعمان، وعميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور عبدالله بن أحمد الغامدي، ورئيس بيت الخبرة لاستشارات الاعتماد والتطوير الدكتور سعد بن بركي المسعودي، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية المهندس ممدوح الحربي، ومدير البرامج والشراكات المجتمعية الأستاذ طارق قماش، والأستاذ محمد عفيف.
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