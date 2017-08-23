تستعد جمعية البر بجدة لتوزيع مليون عبوة ماء على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وذلك ضمن مشروعها “سقيا حاج” الذي دشنته ضمن مشاريعها الموسمية المرتبطة بموسم الحج وعشر من ذي الحجة.
وأوضح المشرف العام على إدارة الجمعية الأستاذ سعيد بن محمد آل مشرف بأن مشروع “سقيا حاج” يعد أحد المشاريع الموسمية للجمعية خلال موسم الحج وعشر من ذي الحجة، مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها الجمعية خلال مواسم الحج المنصرمة.
وبيّن آل مشرف بأن الجمعية تسعى من خلال مشروع سقيا حاج للمساهمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام بجانب الجهات الرسمية والخيرية بالمملكة والتي عرفها حجاج بيت الله الحرام طوال العهود التي مضت، مشيراً إلى أن الإسهام في هذا المشروع الخيري يُعد من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى خصوصاً أنها صدقة في خير أيام العام، وتعطى لحجاج بيت الله الحرام الذين هم في أمسّ الحاجة إليها تمشياً مع أحكام ديننا الحنيف وما حث عليه من تكافل وتعاضد بين أبناء المجتمع الإسلامي الواحد.
وأضاف آل مشرف بأن الجمعية هدفت لتنويع مشاريعها الخيرية في المواسم التي تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات، لاسيما أن أيام عشر ذي الحجة فضلها الله سبحانه وتعالى، وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده
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