اسماعيل علي – الرياض
انتخبت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية الأستاذ علي بن صالح العثيم رئيساً لها، والأستاذ أحمد بن سعد الجبرين والأستاذة سارة عايد العايد نائبين للرئيس للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1438هـ – 1441هـ)، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر المجلس بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري.
وعقب انتخابهم أعرب رئيس اللجنة ونائبيه عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب، واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع ريادة الأعمال بالمملكة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتحد من نموه ومساهمته في التنمية الاقتصادية.
فيما أشار رئيس اللجنة إلى أهمية دور اللجنة في مجال ريادة الأعمال، حيث تسعى إلى نقل همومهم للجهات المعنية، والعمل على حل المشكلات التي قد تواجههم خاصة وأن قطاع ريادة الأعمال يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي لها دور مؤثر في تنشيط الحراك التجاري في البلاد، في ظل رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مشاريع وبرامج فاعلة في هذا القطاع التنموي، مثمناُ الاهتمام الذي تحظي به اللجان الوطنية من قبل مجلس الغرف السعودية، وكافة الأجهزة الحكومية ومساندته لها في جميع فعالياتها، فضلاً عن تسخير إمكانياته لخدمة أهدافها الأمر الذي ساعد في زيادة فاعلية تلك اللجان وخدمة المستثمرين في هذا القطاع.
وأكد العثيم على التزام اللجنة خلال هذه الدورة بطرح كافة الموضوعات التي تلامس هموم وقضايا قطاع ريادة الأعمال بالمملكة أمام الجهات المختصة والتوصل إلى حلول ناجعة لها، وذلك من خلال التعاون والتواصل مع اللجان الوطنية ذات العلاقة بالمجلس.