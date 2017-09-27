استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم في مكتبة بالإمارة الباحث والمؤرخ محمد بن ناصر الياسر الاسمري الذي قدم لسموه احدث إصدارين من مؤلفاته . حيث قدم الاسمري كتابه السعودية دولة واجهة ومواجهة . النضال الشعبي والرسمي في مناصرة القضايا العربية . القوات السعودية في الأردن 1967م – سوريا 1973م لبنان 1976م الكويت 1990م
الذي كان توثيقا وشهادات لثلة من الضباط الذين شاركوا في الدفاع عن تلك البلدان ورصد لمبادرات القيادات السعودية في نصرة قضايا العرب
وسجل لانتصارات العسكرية والعربية
أما المؤلف الثاني فكان عنوانه : عبد الله بن عبد العزيز – فروسية القيادة 00 استدامة التنوير والتطوير وهو سجل وثائقي لسيرة ومسيرة الملك عبد الله بن عبد العزيز وإسهاماته في مسارات التطوير والانجازات للوطن السعودية
وقال الاسمري يسرني أن أقدم لك يا سمو الأمير وأنت رجل الفكر والإدارة هذين العملين الذين هدفت منهما أن يطلع الأجيال في بلادنا والعالم على ما كان من أعمال مجيدة لن ينساها التاريخ إن شاء الله
وقد اثني الأمير فيصل بن بندر على هذين العملين وأثنى على الجهد المبذول وقدم الشكر والتقدير للباحث محمد بن ناصرالاسمري