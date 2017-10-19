وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ اليوم 19 اكتوبر الجاري فسيتم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ينظم المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة بالتعاون مع جامعة الفيصل، الاثنين القادم في الرياض، المؤتمر العالمي الثالث لطب الحشود تحت شعار «من طب الحشود إلى صحة الحشود: تطور المفاهيم والممارسات». وأوضحت وزارة الصحة أن المؤتمر الذي سيستمر ثلاثة أيام سيحظى بمشاركة واسعة من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم والعديد من المنظمات والمؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية. ويُ عد المؤتمر فرصة لاستعراض تجربة المملكة لموسم الحج، كونها تجربة فريدة من نوعها في إدارة أكثر من ثلاثة ملايين حاج في نطاق جغرافي وزمني ّ محد ً د، ما جعلها مثالا يقتدى به، إضافة إلى الاستفادة من الخبراء العالميين والمختصين في المنظمات الدولية والدول الغربية، وتبادل الخبرات وتطوير البرامج الصحية في هذا المجال الحيوي عبر الاطلاع على التجارب العلمية والعملية التي سبق التعامل معها في ظروف مشابهة بما يعزز من زيادة فاعلية الإجراءات الصحية التي يتم اتخاذها للتعامل مع التجمعات والحشود البشرية. كما سيناقش المؤتمر الموضوعات المتعددة ذات الصلة بصحة وإدارة الحشود، منها: المفاهيم الأساسية في التجمعات البشرية، والمخاطر وإداراتها، والتعليم وبناء القدرات في مجال صحة وإدارة الحشود لبناء وتعزيز القدرات المؤسسية والعملية في مجال صحة وإدارة الحشود. يذكر أن المركز العالمي لطب الحشود هو مركز وطني متعاون مع منظمة الصحة العالمية في صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية وهو واحد من خمسة مراكز دولية ُ متخصصة في إدارة الحشود والتجمعات البشرية، وتعـد المملكة مرجعا رائدا في مجال صحة وإدارة الحشود، إذ إن لديها خبرات مميزة في هذا المجال أشاد بها العديد من المنظمات الصحية الدولية.
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