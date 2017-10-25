اقر مجلس الوزراء امس تعديلات على نظام الاوسمة السعودية حيث تم تعديل مواد في النظام كالاتي :
1 – تعديل المادة (الثانية) من نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) وتاريخ 24 / 6 / 1434هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية (و) إلى الفقرة رقم (4) ونصها «و-وسام الملك سلمان».
2 – تعديل المادة (التاسعة) من النظام، وذلك على النحو الآتي: أ – إضافة عبارة «ووسام الملك سلمان» بعد عبارة «ووسام الملك عبدالله» الواردة في ديباجة المادة. ب – إضافة فقرة إلى نهاية المادة؛ لتكون بالنص الآتي: «6- يمنح وسام الملك سلمان تقديرًا للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي، والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية، والإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية». وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.