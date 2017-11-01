تشارك هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة كشريك استراتيجي لمنتدى جدة للموارد البشرية 2017م في عامه العاشرة بدءً من يوم الأحد مطلع شهر ربيع الأول المقبل ولمدة 4 أيام (19 – 22 نوفمبر 2017م) برعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وتأتي هذه الشراكة في ظل تميز المنتدى الذي تنظمه لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة والمهاد العربية للتميز في مجال تطوير ممارسات الموارد البشرية في قطاعات الأعمال السعودية والاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة والذي أكمل 10 سنوات على بداية انطلاقه في 2008.
وبيّن محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر بن أحمد البطاطي أن الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمنتدى لها دور رئيسي في تعزيز التواصل بين الهيئة وشركائها في القطاع الخاص وتعد بمثابة منصة للتفاعل المباشر بين المشاركين مما يساعد الهيئة على فهم الفرص والتحديات التي يواجها القطاع.
وأضاف البطاطي أن الفهم الشمولي لمنظومة سوق العمل والمشاركة في أنشطته وفعالياته، والتنسيق والتواصل المباشر بين الهيئة والشركاء، يساعد في تطوير حلول تكاملية تساهم في توليد الوظائف، وخفض معدل البطالة في المملكة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار البطاطي إلى أهمية التعاون المشترك بين الهيئة وشركائها لتحفيز القطاع الخاص عبر اقتراح وتطوير السياسات والأنظمة التي تزيد من قدرة منظومة سوق العمل على توليد الوظائف في مناطق المملكة، فضلا عن تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية بهدف الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية.
يذكر بأن منتدى جدة للموارد البشرية يعد المنتدى الأكبر في تخصصه في الموارد البشرية في المملكة بمشاركة أكثر من 700 قيادياً من القطاعين العام والخاص، ويناقش كل عام القضايا التي تتناول التوطين والموارد البشرية وسوق العمل السعودي وأفضل تطبيقات الموارد البشرية
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