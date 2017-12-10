ايمن ال ماجد- الرياض
تنظم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الدفاع بعد غدٍ الثلاثاء المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإلكترونية، بمشاركة العديد من المختصين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر انفاذاً لتوجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القاضي باستمرار التعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و وزارة الدفاع وعلى تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال الحرب الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين المختصين والمهتمين من التعرف على أحدث التطورات في هذا المجال.
وسيتطرق المؤتمر على مدى يومين إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بالحرب الإلكترونية منها استخبارات الإشارة، وعمليات المعلومات، ومستوى التقدم في حلول الحرب الإلكترونية للبحرية، والتشكيل الرقمي للإشارة، وعمليات الحرب الإلكترونية الأرضية، وإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية، وحماية المنصات الجوية، ودعم الجهد المشترك في تقنيات الحرب الإلكترونية.
وسيقام على هامش المؤتمر، معرض يتم فيه عرض أحدث التقنيات في مجالي الحرب الإلكترونية بمشاركة عارضين من داخل المملكة وخارجها.