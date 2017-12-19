بهدف التواصل مع المستفيدين من خدمات منظومة النقل وفق أفضل المواصفات الفنية والتقنية، دشن معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في الرياض اليوم مركز الاتصال الموحّد (938) بحضور معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح ووكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
وفور وصول الوزير قدم المستشار المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بالوزارة الأستاذ تركي بن عبدالله الطعيمي شرحاً موجزاً، تلاه عرض مرئي قدمه المهندس رامي النجار يسلط الضوء على ما يمتاز به النظام الجديد للمركز عن الأنظمة السابقة لتلقّي الاستفسارات والشكاوى، مبيناً أن خدمة التسجيل والرد على الاتصالات بواقع (24) ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع.
ووفقاً لمدير عام مركز الاتصال الموحّد للمنظومة (938) سامر عبدالرحيم، فإن المركز يعمل على استعراض البلاغات الواردة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك بحسب تصنيف البلاغ وحالته، ويتيح في الوقت نفسه استقبال البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة ومن ضمنها التطبيق الإلكتروني “طرق”، ويقوم بتصعيد وإعادة إسناد البلاغات للمستخدم المسؤول بحسب الصلاحيات الممنوحة له وفقاً للنظام، كما يمكّن من حلّ البلاغات خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى إشعار بحالة البلاغ لكل موظف في المركز ولمقدمي البلاغات.
ويعتمد المشروع على كادر سعودي مؤهل، تشكل منه السيدات ما نسبته 75 في المئة، جميعهم تمّ تدريبهم تدريباً متخصص في مجالات أسس وأصول خدمة العملاء والدعم الفني والمؤسسي وأساسيات التعامل مع المستفيدين عبر الهاتف بالمفاهيم الحديثة ووفق أعلى مستويات ومعايير الأداء الاحترافي في تشغيل مركز الاتصال والمتبعة عالمياً.
ويخضع فريق العمل في مركز الاتصال الموحّد للمتابعة لضمان جودة العمليات وذلك بالتنسيق مع إدارة المشروع ذات الصلة من قبل وزارة النقل وهيئة النقل العام، وقريباً ستنضمّ إليهما الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني.
ويأتي إطلاق مركز الاتصال الموحّد ضمن حملة “وجهتنا.. وجهتكم” التي أطلقتها منظومة النقل للتكامل بين قطاعات المنظومة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، كما يعدّ المركز خطوة من خطوات مبادرة تعكف عليها وزارة النقل لتحسين دورة حياة الطرق