في إطار عملها على مبادرة رفع مستوى السلامة المرورية وخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2020، وقعت وزارة النقل، اليوم الأحد، مع شركة TEC Engineering الأمريكية وشريكها اتفاقية لتقديم الخدمات الهندسية الاستشارية في مجال سلامة الطرق، وذلك ضمن سعي الوزارة لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المتمثل في تعزيز السلامة المرورية.
وقد وقّع الاتفاقية معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي والمهندس علي أحمد صالح المؤسس والمدير العام للشركة، بحضور معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب وعدد من قيادات الوزارة وكبار استشاريي الشركة، في مقرّ الوزارة بالرياض.
وتشمل الاتفاقية إنشاء مكاتب رئيسة وأخرى فرعية في مناطق المملكة بالتنسيق مع مكتب مخصص للدعم الفني واللوجستي بمقرّ الشركة في ولاية أوهايو الأمريكية، كما تشمل الاتفاقية المبرمة تقييم ودراسة ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وإعداد الأدلة الفنية في تخصص سلامة الطرق وهندسة المرور، وإنشاء غرفة تحكم رئيسية في مقر وزارة النقل، بالإضافة إلى تحديث نظم التوجيه والإرشاد، وتنظيم إجراءات السلامة لأعمال التمديدات والخدمات، وتقديم الحلول المتكاملة لتطوير إجراءات العمل الخاصة بها في الوزارة وفروعها، إلى جانب تدريب مهندسي الوزارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتوطين الخبرة في مجال السلامة المرورية.
وتعدّ شركة TEC Engineering من أكبر الشركات الاستشارية في الولايات المتحدة الأمريكية المتخصصة في أنظمة السلامة المرورية وتطبيقاتها، فقد سبق أن أنجزت أكثر من 2500 مشروع حول العالم، كما حازت عدداً من الجوائز العالمية لقاء الحلول الهندسية الإبداعية التي ابتكرتها، خصوصاً فيما يتعلق بأنظمة النقل الذكية.
يذكر أن وزارة النقل تقوم حالياً بترسية عدد من العقود الخاصة بمشاريع رفع مستوى السلامة على الطرق، تتضمن تدخلات نوعية ووسائل سلامة تقنية مبتكرة، ستسهم باذن الله في خفض معدلات الحوادث والوفيات في المملكة، تزامناً مع الجهود المبذولة من بقية الشركاء الفاعلين وعلى رأسهم وزراة الداخلية ووزارة الصحة.