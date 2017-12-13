ايمن ال ماجد- الرياض
افتتح في مقر المدينة بالرياض المؤتمر الدولي الخامس للحرب الالكترونية والمعرض المصاحب له الذي يمتد من 24 إلى 25 ربيع الأول 1439هـ. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية دوريا إنفاذا لتوجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القاضي باستمرار التعاون بين الجهتين في تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال الحرب الالكترونية والرادار.
وأوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي لتمكين المتخصصين والمهتمين من التعرف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الالكترونية والرادار، مضيفا أن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 زيادة المحتوى المحلي التقني وتوطين ما نسبته 50 في المئة من الإنفاق العسكري مما يستلزم تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.
وأكد الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة على أهمية الحرب الإلكترونية لما لها من أسبقية في الأنشطة العسكرية ودورها في رفع الكفاءة القتالية لأي قوة عسكرية، وأن الاستخدام المتزايد لوسائل الحرب الإلكترونية يعد مؤشرا ودليلا على دورها في المستقبل، مضيفا أن ما وجهته عمليات قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن لدليل عملي على أهمية مواكبة التطور في هذا المجال.
ويصاحب انعقاد المؤتمر معرض متخصص لعرض أحدث ما تم انتاجه في مجال تقنيات الحرب الالكترونية والرادار، كما سيتم تدشين نظام لإدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية تم بناءه وتطويره بأيدٍ سعودية بالتعاون بين وزارة الدفاع ممثلة بإدارة الحرب الالكترونية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بالمركز الوطنية لتقنية المستشعرات الدفاعية, وكذلك تدشين الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية SADECالتي تم إنشائها بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 2015م بين شركة تقنية الدفاع والأمن التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة اسلسان التركية المتخصصة في مجال أنظمة الدفاع الالكتروني والاتصالات.
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من جانب اخر اعلن الأمير تركي بن سعود؛ رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن الإطلاق الرسمي لأعمال الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية، بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة أساسان التركية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء خلال تدشين أعمال المؤتمر الدولي الخامس للحرب الإلكترونية والمعرض المصاحب له الذي يستمر حتى غدا الأربعاء بحضور الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، في مقر مدينة الملك عبد العزيز في الرياض.
وقال الأمير تركي، إنه تم إطلاق نظام جديد وهو نظام إدارة قواعد بيانات الحرب الإلكترونية بأيدٍ سعودية بالتعاون بين وزارة الدفاع ممثلة في سلاح الحرب الإلكترونية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وقال الأمير تركي بن سعود، إن المخططين والمختصين يدركون ما تمثله التقنيات الدفاعية خاصة الحرب الإلكترونية والرادار من أهمية كبيرة في الحروب المعاصرة.
الدكتور سلطان بن خالد المورقي؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية ومدير المركز الوطني لتقنية المستشعرات والأنظمة الدفاعية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قال إنه تم تدشين الشركة بناء على الاتفاقية الموقعة بين كل من الشركة السعودية للالكترونيات الدفاعية وشركة Aselsan التركية المختصة الرائدة في مجال الحرب الإلكترونية والرادار والاتصالات في تركيا عام 2015.
وابان المورقي أن باكورة الإنتاج ستكون على مراحل وستبدأ المرحلة الأولى من الآن حتى 2020، وهذه المرحلة سيتخللها بناء المصنع بشكل متكامل وبناء الهوائيات ومنظومة الأبراج لاختبار وتقييم الأنظمة والتأكد من عملها بشكل صحيح وبعد ذلك سيكون الإنتاج.
المصنع سيكون في مدينة الرياض وسيغطي جميع الاحتياجات من اختبارات للأنظمة من تصميم وتصنيع وتطوير وسنرى منتجات وطنية تنافس المنتجات العالمية..
رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان اكدأهمية الحرب الإلكترونية لما لها من أسبقية في الأنشطة العسكرية ودورها في رفع الكفاءة القتالية لأي قوة عسكرية، وأن الاستخدام المتزايد لوسائل الحرب الإلكترونية يعد مؤشرا ودليلا على دورها في المستقبل، مضيفا أن ما وجهته عمليات قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن لدليل عملي على أهمية مواكبة التطور في هذا المجال.