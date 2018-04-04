وافق مجلس الوزراء أمس على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة سنتين، كما وافق على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور لتكون الفقرة بالنص الآتي: «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة
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