اقتصاد > مجلس الوزراء يصدر قرارا يمنح صاحب السيارة الخاصة النقل باجر
04/04/2018   1:24 م

مجلس الوزراء يصدر قرارا يمنح صاحب السيارة الخاصة النقل باجر

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وافق مجلس الوزراء أمس على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة سنتين، كما وافق على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور لتكون الفقرة بالنص الآتي: «السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة

مجلس الوزراء يصدر قرارا يمنح صاحب السيارة الخاصة النقل باجر

اقتصاد
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