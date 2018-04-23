عبدالكريم آل عشقان – ابها
ضمن سلسلة برامج ومشاريع تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة وتطلعاً لتحقيق الرؤية الوطنية للمملكة 2030 أقامت جمعية البر الخيرية بوادي بن هشبل معرض (بازار) للأسر المنتجة تحت عنوان “مشروعي مستقبلي” والذي حظي بالعديد من الزائرات من وادي بن هشبل وضواحيها كان أبرزهن مديرة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط ورئيسة القسم النسائي بجمعية طريب .
وقد تخلل البازار دورة أقامتها الأستاذة فاطمة الزامل أول سيدة سعودية تدعم الأسر المنتجة ,كما تخلله أيضاَ مسرحاً للطفل والذي تضمن ألعاباً هوائية ومسابقات حركية وعروض الدمى الكرتونية ,وقد أتيح المجال للأسر المنتجة عرض منتوجاتها على الطاولات المخصصة لذلك من أكلات شعبية وحياكة يدوية وغيرها.
ومن جهته أكدت رئيسة القسم النسائي الاستاذة إيمان الشهراني أن هذا البازار يأتي إبرازا لدور الجمعية في خدمة الأسر المنتجة والمستفيدات بوجه الخصوص وكذلك تعزيز العلاقات بينها وبين مستفيديها .
ومن جانبه تتقدم إدارة جمعية البر الخيرية بوادي بن هشبل بالرفع بأسمى آيات الشكر والتقدير لشركة نجوم الفتح للحج والعمرة وجمعية هدية الحاج والمعتمر ومؤسسة حلويات أنس ومطاعم ومطابخ سبشل وأسواق الطيبات وأسواق التعاونية هايبر ماركت ومؤسسة بريق همس لمشاركتهم في تقديم الهدايا للمشاركات ,والشكر موصول أيضاً لقصر الخزامى للأفراح والمناسبات لاستضافته هذا البازار , وشكرٌ خاص لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض من متطوعات ومصورات .