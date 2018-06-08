ثقافة وفنون > دلال العزي: عالمة سعودية اضطرت اعادة 9 مواد ثم باتت استاذة جامعية
08/06/2018   5:03 م

دلال العزي: عالمة سعودية اضطرت اعادة 9 مواد ثم باتت استاذة جامعية

+ = -
0 370
‏‏ذكرت الدكتورة دلال العزي الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء بجامعة الملك عبد العزيز أنها اضُطرت إلى أن تعيد تسع مواد حتى تكمل دراستها للماجستير بالجامعة، وأوضحت أنه “كان أول تحدٍّ واجهته هو اللغة، وانتقالي من الدراسة بالعربية إلى الإنجليزية جاء هذا في خير لصحيفة الجزيرة اليوم الجمعة 8 يونيو 2018”.
وقالت العالمة السعودية التي أسهمت أبحاثها في تقدم الاقتصاد المعرفي بالمملكة، خلال لقائها عبر برنامج (كفو) على القناة السعودية SBC : “كانت والدتي حريصة على تعليمنا. ودخلت الروضة وعمري أربع سنوات، وبدأ حبي لمادة الكيمياء في المرحلة الثانوية، وأكملت مرحلة البكالوريوس في كلية التربية بمكة المكرمة وتخرجت بدرجة ممتاز”.
وتابعت: “بدأت دراسة الدكتوراه في جامعة الملك عبدالله، ولحسن الحظ كان جميع الزملاء متعاونين معي. وبعد فترة اعتمدت على نفسي، وكان بحثي في الدكتوراه يتركز على تحضير وتصميم مواد مسامية تسمى الأطر المعدنية العضوية حيث تعتبر من أهم الاتجاهات العلمية في الوقت الحالي وما يميزها عن غيرها أن لها مساحة سطح كبيرة، ويمكن التحكم فيها، ولها استخدامات طبية وصناعية مختلفة.. وخلال دراستي بجامعة الملك عبدالله اكتسبت الكثير من المهارات الأكاديمية. الدراسة تساعد الإنسان على صقل شخصيته، وتمنحه القدرة على حل الكثير من المعضلات” .وأضافت: أطمح إلى المساهمة في الارتقاء بالبحث العلمي، وأن تكون أبحاثي عاملا مساعدا في تحقيق رؤية المملكة

 

2030″.

دلال العزي: عالمة سعودية اضطرت اعادة 9 مواد ثم باتت استاذة جامعية

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.alwakad.net/1931413.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *