بكين 10 يونيو 2018 (شينخوا) قام علماء صينيون بتحسين المكونات الرئيسة المستخدمة في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ما يوفر تصويراً أفضل لشكل الجنين.
وتعد أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي أداة هامة لاكتشاف الأمراض الخَلقية المعقدة أثناء مراحل نمو الجنين، وهي مفيدة في تشخيص وجود التشوهات العصبية النمائية والأمراض القلبية الوعائية.
وتعتبر الملفات جزءا رئيسا من أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. وبسبب نقص ملفات تناسب جسم الحامل، تستخدم الملفات القياسية للبطن لتصوير الجنين. ومع ذلك، فإن أداءها يبقى محدودا بسبب عدم كفاية نطاق التغطية.
وطور علماء من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة ملفا مخصصا لتصوير الجنين، نجح في زيادة سرعة وتحسين جودة التصوير لنمو الجنين.
ونشر البحث في مجلة آي تربل إي للتصوير الطبي.
وفيما اعتمدت شركة صينية لأجهزة التصوير الطبي هذه التكنولوجيا. فإن من المتوقع أن تكون هذه الأجهزة المُحسنة جاهزة للتطبيق والاستخدام السريري بحلول نهاية هذا العام.