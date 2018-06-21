دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– غالباً ما تتسبب عرقلة حركة القطارات في انزعاج روادها، ولكن، يوم الاثنين شهد حدثاً غريباً من نوعه في باريس.
ودخلت امرأة في مرحلة المخاض على متن رحلة قطار (RER A) المزدحم. وللاحتفال بهذه المناسبة، حصل المولود على رحلة مجانية لركوب القطارات في جميع أنجاء المدينة حتى بلوغه سن الـ 25 عاماً.
وبينما كان القطار في محطة أوبر، وضعت المرأة طفلها بمساعدة الركاب وعمال الطوارئ وموظفي القطار.
وتوقفت القطارات في الاتجاهين لمدة 45 دقيقة، وأُخليت من ركابها، وحضر الولادة حوالي 15 شخصاً.
وأذيع خبر الولادة غير المتوقعة في محطة أوبر على شاشات حركة القطارات، ما جذب انتباه العديد من الأشخاص. ونُقلت الأم وطفلها، بعد الولادة، إلى مستشفى محلي.
وقدمت رئيسة المجلس الإقليمي في إيل دو فرانس، فاليري بيكريس، تهانيها للأم والطفل، وتمنت لهما حياة سعيدة.
ويشار إلى أن إنجاب طفل على متن وسيلة نقل ليست الأولى من نوعها، وفي العام الماضي، منحت “جيت إيروايز” تذاكر طيران مجانية مدى الحياة لطفل ولد على متن رحلة جوية قادمة من المملكة العربية السعودية إلى الهند.
وقدمت شركة “سيبو باسيفيك” للطيران في الفلبين رحلة مجانية مدى الحياة لرضيع أُنجب على متن رحلة جوية من دبي إلى الفلبين.