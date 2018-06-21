وفقا لما اوردته صحيفة الوطن السعودية اليوم 20يونيو 2018 فقد استبعد وكيل وزارة الصحة المساعد للتحول الدكتور محمد الصغير، ملاءمة التأمين الصحي التجاري للمواطنين، لأسباب عدة، منها أنه لا يغطي المسنين، ولا المصابين بأمراض مزمنة، ولفت إلى أنه سيكون هناك تأمين مطور للسعوديين، بأن تدفع الوزارة مباشرة لمقدم الخدمة، لضمان تقديم حزمة خدمات متميزة تشمل علاج كافة المشاكل الصحية دون قيود.
التأمين المطور
تدفع الوزارة مباشرة لمقدم الخدمة
عقود طويلة الأمد لمقدمي الخدمات
علاج كافة المشاكل الصحية دون قيود
يشمل كافة فئات المجتمع وحتى العاطلين
في الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة الصحة المساعد للتحول الدكتور محمد الصغير وجود هيكلة شاملة ستحدث في المستقبل للطريقة التي ستقدم بها الرعاية الصحية، منها تخصيص الوزارة 60 مليار ريال لسد الفجوات في الخدمات الصحية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكشف الصغير لـ«الوطن»، عن أنه لن يكون هناك تأمين صحي تقليدي على المواطنين في المملكة.
التأمين التقليدي
بين الصغير أن التأمين الصحي التقليدي لن ينجح في المملكة لأسباب عدة، منها أنه لا يغطي المسنين، ولا الذين لديهم أمراض مزمنة، أو يحتاجون عمليات زراعة، أو بعض مشاكل الأسنان، مبيناً أن كل هذه المشاكل الصحية تهم المواطنين، في الوقت الذي لن يغطيها التأمين الصحي التجاري في حال منح لهم، مشيراً إلى أنه ليكون مناسباً لتطبيقه خلال المرحلة المقبلة من عمليات التطوير والهيكلة لوزارة الصحة.
نسخة مطورة
لفت إلى أنه سيكون هناك تأمين من نوع آخر للمواطنين، وهو عبارة عن نسخة مطورة من أنواع التأمين، المتمثل بأن تدفع الوزارة مباشرة لمقدم الخدمة، بعد إجراء عقود طويلة الأمد لمقدمي الخدمات، لضمان تقديم حزمة خدمات متميزة للمواطنين تشمل علاج كافة المشاكل الصحية دون قيود على المواطنين، كما تشمل كافة فئات المجتمع، مهما بلغت الأعمار، وحتى العاطلين عن العمل.
تطور الشركات
قال الصغير: «نأمل بعد دخول التأمين الحكومي خلال السنوات المقبلة، أن تستطيع شركات التأمين التجاري أن تتطور، وتدخل في تنافس مع التأمين الحكومي في تقديم الخدمات، كما تأمل الحكومة بعد 5 سنوات أن يقدم القطاع الخاص خدماته الصحية للمرضى بكل مهنية للتنافس على خدمة المريض لتستطيع أن تشتري من الأفضل».
خطط مستقبلية
كان الصغير قد أفصح عن خطط الوزارة المستقبلية، حيث من المنتظر أن تقدم الرعاية الصحية والإجراءات التشخيصية في بيئة منزلية، وكذلك التدخلات العلاجية، وستكون معتمدة على الفرد نفسه، مبيناً أن وضع الصحة بالنسبة للسكان في المملكة غير جيد، وأن تطور المستشفيات لدينا بطيء جداً لا ينساق مع احتياجات المرضى والمجتمع.
التأمين الصحي التقليدي
لا يغطي المسنين
لا يغطي من لديهم أمراض مزمنة
لا يغطي من يحتاج إلى عمليات زراعة
لا يغطي من لديهم بعض مشاكل الأسنان
التأمين الصحي المطور
تدفع الوزارة مباشرة لمقدم الخدمة
إجراء عقود طويلة الأمد لمقدمي الخدمات
ضمان تقديم حزمة خدمات متميزة للمواطنين
علاج كافة المشاكل الصحية دون قيود على المواطنين
تشمل كافة فئات المجتمع وحتى العاطلين عن العمل