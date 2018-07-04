أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة أنسنة المدن، بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة.
وأكدت الوزارة وفقا لصحيفة الرياض اليوم الاربعاء4 جولاي 2018أن معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة ارتفع من 3.48 م2 للفرد العام 2015 إلى 4.14 م2 للفرد العام 2017، حيث تم استحداث وتطوير 20 مليون م2 من المتنزهات والحدائق والأماكن العامة بكافة المدن بالمملكة، لتبلغ مساحة الحدائق العامة والمتنزهات الإجمالية أكثر من 104 ملايين م2 في مدن المملكة، كما تم زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة.
وأوضحت أنه جرى تطوير 21 كلم طولي من الواجهات البحرية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن أبرزها الواجهة البحرية في مدينة جدة، وفي الخبر وجازان والعقير وحريضة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات ممرات المشاة، مثل ممشى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، وجادّة قباء في المدينة المنورة، وممشى الضباب في أبها.
وبيّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه تم تطوير آلية تحديد أولويات طلب وتنفيذ مشروعات الأنسنة بناء على الاحتياج الفعلي، كما تم الانتهاء من دليل الوصول الشامل والبدء في تطبيقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة (2018 إلى 2020) اعتماد مشروعات الحدائق والساحات وتطوير المزيد من الواجهات البحرية بناءً على أولويات التنمية المكانية، وإعادة تأهيل المجاورات السكنية القائمة لتحقيق مبادئ الوصولية الشاملة، مع زيادة التغطية المتوازنة من الحدائق والمسطحات الخضراء وممرات المشاة بالمناطق الحضرية وفق الاحتياج الفعلي، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن السعودية وكذلك تحسين المشهد الحضري.