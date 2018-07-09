بكين 9 يوليو 2018 (شينخوا) بدأت مؤسسة تطوير المرأة الصينية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية مؤخراً أول مشروع تدريب مشترك بينهما في مجال التطريز، لمساعدة المرأة التونسية على توسيع وصقل مهاراتها في هذا المجال.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن المشروع هو الأول بالنسبة لها في مجال تحسين معيشة العامة مع دولة إفريقية، ويأتي ضمن إطار عمل صندوق تنمية المرأة الصيني التابع لها. حيث يهدف المشروع لتأسيس منصة دولية للمرأة من أجل التفاعل وتحسين معيشة العامة على طول الدول الواقعة ضمن مبادرة “الحزام والطريق.
واختار الاتحاد الوطني للمرأة التونسية 20 متدربة من مختلف الأماكن للحضور إلى بكين والمشاركة في فعاليات المشروع التدريبي المذكور.