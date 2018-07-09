دبي – 9 يوليو 2018
بدأت الفنانة بلقيس أحمد إستعدادها للعودة الى مزاولة نشاطها الفني الغنائي المختلف من مهرجانات وحفلات غنائية مختلفة، من بوابة مهرجان صلالة السياحي 2018، والذي سيقام في مسرح المروج يوم الخميس الموافق 19 يوليو الجاري، ضمن أهم حفلات هذا العام من “ليالي المهرجان”، وذلك برفقة فرقتها الموسيقية التي ستقدم معها مجموعة متنوعة من أغنياتها للجمهور العماني والخليجي والعربي في مدينة صلالة بمحافظة ظفار.
وأعربت بلقيس عن إشتياقها للقاء الجمهور من جديد بعد إجازتها، وقالت: “متحمسة جداً للقاء الجمهور من جديد، كلي شوق وحماس للقاء جمهور صلالة في الغالية سلطنة عمان، لقد إشتقت لتفاعلهم وحماسهم الجميل”، مؤكدة أنها أعدت برنامجاً غنائياً كبيراً، سيشهده الجميع مما سيحضر الى مسرح المروج، حيث أن الدعوات عامة والدخول مجاناً.
هذا وتستعد أيضاً بلقيس لإحياء مجموعة أخرى من الحفلات المتنوعة، الى جانب إستعدادها لطرح مجموعة من الأغنيات المنفردة الوطنية والعاطفية والمناسبات الإجتماعية، حيث قامت بتسجيل بعض منها، وستقوم بتسجسل وتنفيذ مجموعة أخرى، سيتم الكشف عنها في حينها