دعتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat ) كافة المواطنين والمقيمين أفرادًا ومؤسسات إلى التعاون مع الباحثين الاحصائيين العاملين في الميدان بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية الذين ستنطلق أعمالهم الإحصائية يوم الثلاثاء القادم 26 شوال1439 الموافق 10 يوليو 2018م، وأكدت الهيئة أنَّ كافة المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن والمقيم والمُنشأة تُحفظ بسرية تامة، ويتم التعامل معها فقط كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم.
وأوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء أنَّ أكثر من (1600) باحثًا يُجرون 5 بحوث ومسوح إحصائية اقتصادية واجتماعية خلال هذه الفترة وحتى 20 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 2 أغسطس 2018 تستهدف اكثر من 35 ألف أسرة و53 ألف منشأة بمختلف المناطق الإدارية الـ ( 13 ) بالمملكة، مشيرًا إلى أن المسوح الميدانية الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية يتم الاستفادة منها من قِبل مُتخذي القرار المعنيين بقضايا البطالة وزيادة مشاركة التوظيف في نشاط التجارة الداخلية، بالإضافة إلى أن البيانات الإحصائية الحديثة تسهم في معرفة حجم نشاط التجارة الداخلية وقياس مدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن مسح القوى العاملة يساعد في استخراج مؤشرات وبيانات واقعية عن البطالة والعمالة والمشاركة الاقتصادية في المملكة، فضلا عن استخراج بيانات قوة العمل للسكان الذين يبلغون من العمر (15) سنة فأكثر، وهو أحد المسوح الميدانية الأسرية المعتمدة على عينة، والتي تجريها الهيئة في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وأضاف أن هذه البيانات تكتسب أهمية من حيث إعطائها صورة عن حجم قوة العمل بين السكان في سن العمل من الذكور والإناث النشطين وغير النشطين اقتصادياً.
وأشار المفرج إلى أن المسوح الميدانية التي ستجريها الهيئة خلال الأسبوع القادم من قبل الباحثين الإحصائيين الذين يحملون بطاقات تعريفية رسمية تشمل: مسح الإنتاج الصناعي للربع الثالث 2018م، ومسح المؤشرات الاقتصادية (الربع الثالث) للعام 2018م، ومسح التجارة الداخلية ( الربع الثالث) 2018م، ومسح نشاط التشييد والبناء للعام 2018م، ومسح السياحة للعام 2018م.