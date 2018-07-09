ايمن ال ماجد – الرياض
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن تمديد فترة القبول لعام 2018 م في برنامج زمالة ابن خلدون للسعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه والذي سيبدأ مطلع عام 2019م لإجراء أبحاثهن في عدة تخصصات علمية بمعهد ماساتشوستس للتقنية “MIT”.
ويهدف البرنامج الذي تموله المدينة والذي يستمر لمدة عام واحد، إلى دعم الباحثات السعوديات وإعطائهن فرصة لإجراء أبحاثهن فقط في تخصصات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة البحث والتدريس في MIT. وكما يهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعات السعودية، والمساهمة في تأســيس قاعــدة مــن المواهــب وتزويدهم بالمعــارف والمهـارات اللازمــة ليكونوا من ضمن قادة المستقبل في المجال التقني.
ويأتي هذا البرنامج تجسيداً للاتفاقية الموقعة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد MIT والتي شهدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته للولايات المتحدة والذي عُقد في مدينة بوسطن شهر مارس الماضي.
ونظراً للإقبال على البرنامج ولإعطاء الفرصة لمزيد من الراغبات في التسجيل تم تمديد فترة القبول في البرنامج إلى يوم الأحد 15 يوليو 2018.
للتسجيل في البرنامج يمكن الدخول على الرابط: http://ibk.mit.edu/application