– واس – الرياض
بدأت الشركة السعودية للكهرباء في تشغيل محطة توليد وعد الشمال المركبة، التي تعتمد بشكل جزئي على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك في إطار جهود الشركة لدعم المشاريع الاقتصادية والتنموية والمناطق الصناعية بجميع مناطق المملكة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد بن محمد الشيحة، أن المحطة الجديدة التي تعمل على الغاز الطبيعي كوقود أساسي تأتي ضمن إستراتيجية الشركة المتكاملة لمشاريع كهربائية ذات تقنيات متقدمة، تراعي ظروف المنطقة البيئية، وتقلل الانبعاثات الحرارية، مع توفيرها الوقود أثناء تلبيتها احتياجات المدينة الصناعية، بالإضافة إلى دعم توجه المملكة نحو الطاقة المتجددة.
وبين المهندس الشيحة أن “السعودية للكهرباء” استثمرت أكثر من 3.75 مليار ريال في محطة التوليد المركبة المزودة بمرايا لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، كما أنها استثمرت في إنشاء محطات تحويل وخطوط نقل هوائية وأرضية لإمداد مدينة وعد الشمال ومشروعاتها الصناعية بالطاقة الكهربائية، وتعزيز واستكمال الشبكة الكهربائية بشمال المملكة وربطها مع الشبكة الكهربائية للشركة، ليكتمل بذلك ربط كافة الشبكات الكهربائية بالمملكة.
وتعتمد المحطة الجديدة نظام الدورة المركبة المتكاملة (ISCCP) وتقنيات وحدات غازية حديثة تسهم في تقليل انبعاثات الكربون وأكاسيد النيتروجين للحد من تلوث البيئة، ورفع الكفاءة، وإنتاج 50 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر نظام الطاقة الشمسية المركزة CSP، كما تسعى المحطة لتوفير 4 ملايين برميل من الوقود المكافئ خلال مدة عملها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: “إن تنفيذ المحطة بدأ في أبريل من العام 2014م، بعد توقيعنا عقوداً لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل 4 محولات بسعة إجمالية تبلغ 1,204 ميغا فولت أمبير، و61 قاطعاً ومكثفين ومفاعلاً، ثم وقعت الشركة عقداً مع شركة عالمية لإنشاء المحطة في ديسمبر 2015م، بقدرة إجمالية (1,390) ميغاوات وقت الذروة”.
وحول دعمها صناعة التعدين في المملكة، أكد المهندس زياد الشيحة أن المشاريع الكهربائية في المنطقة ستسهم في تنمية منطقة الحدود الشمالية، التي تزخر باحتياطيات الخام الهائلة من الفوسفات، وخامات الأحجار المختلفة، التي تشكل فرصة لقيام محاجر وصناعات تحويلية، وتعزز مكانة المملكة عالمياً في صناعة التعدين.