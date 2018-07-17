وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الاوسط اللندنية اليوم 17 يوليو 2018 فقد قررت العاصمة الفرنسية باريس إطلاق اسم المدرب ديدييه ديشان على محطة لقطارات الأنفاق، بعد الفوز المثير ببطولة كأس العالم لكرة القدم. وسيتقاسم الشاعر الشهير فيكتور هوجو اسمه على إحدى المحطات مع حارس مرمى الفريق وقائده هوجو لوريس.
ومع عودة الفريق صاحب القميص الأزرق إلى بلاده حاملا كأس العالم أمس الاثنين قررت هيئة النقل في باريس تغيير أسماء ست محطات للأنفاق تكريما لمن ساهموا في صنع هذا الفوز، حسب «رويترز».
وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (نوتردام ديه شان) هو (نوتر ديدييه ديشان) تكريما لمدرب الفريق. وديدييه ديشان هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط في تاريخ كأس العالم يحصل على الكأس مدربا بعد أن فاز به لاعبا إذ ساعد فريقه على تحقيق فوزه الأول في بطولة عام 1998.
وسيصبح الاسم الجديد لمحطة (فيكتور هوجو) هو (فيكتور هوجو لوريس) تكريما لحارس المرمى وقائد الفريق الفائز. أما محطة (بيرسي) فسيصبح اسمها (بيرسي لي بلو) لتشابه بذلك (ميرسي لي بلو) التي تعني شكرا للزرق.
وكان الفريق قد عاد أمس من روسيا التي استضافت المنافسة العالمية للاحتفال بفوزهم في موكب بالشانزليزيه.
وفي نهاية ذلك الشارع الشهير ستبدل محطة (شارل ديغول – إيتوال) اسمها إلى (أون أه دوزإيتوال) التي تعني (لدينا نجمتان) فيما يشير لفوز البلاد مرتين بكأس العالم