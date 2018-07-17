اورومتشي (شينخوا) يعمل أكثر من 100 عامل صيني حاليا في صحراء تاكلامكان لتمهيد طريق طوله المخطط أكثر من 330 كيلومترا، وسيربط الطريق محافظة تشيمو مع محافظة يويلي في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين، مما يخلق طريقا جديدا يربط بين جنوبي وشمالي شينجيانغ.
وتعد صحراء تاكلامكان، التي تقع في قلب حوض تاريم بجنوبي منطقة شينجيانغ، ثاني أكبر صحراء متحركة في العالم وأكبر صحراء في الصين. كما سيصبح الطريق الجاري تدشينه الطريق الثالث العابر لصحراء تاكلامكان .
ويذكر أن العمال قد أنجزوا حوالي 100 كيلومتر من الطريق حاليا، محتملين صعوبات ومشقات في ظروف قاسية مثل أشعة الشمس القاسية ودرجات الحرارة المتفاوتة بشكل حاد والعواصف الرملية .
الجدير بالذكر أن الشركة الصينية للبناء والمواصلات، المشرفة على بناء الطريق، استمرت في الاهتمام بحماية البيئة حول الطريق إلى جانب أعمال تمهيد الطريق، حيث وضعت الشركة لوائح مفصلة عن حماية الحيوانات البرية ومعالجة المخلفات الناتجة عن أعمال البناء وغيرها، بالإضافة إلى مثابرة العمال على بناء سياج بعرض أكثر من 100 متر على جانبي الطريق لمكافحة التصحر