يشرب العرب عصير الخروب مثلّجاً عبر خطوات تعرفها معظم الأسر، تبدأ بنقعه في الماء، وبعد مراحل معينة يُشرب مثلجاً، لكن على ما يبدو فهناك استخدام جديد تدعمه الأبحاث العلمية سيمكن محبي الخروب من استخدامه كبديل للكاكاو.
صدفة بحتة، دفعت جورج عبيد، الباحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية في مصر، لاختبار تناول مشروب الخروب ساخناً قبل مرحلة وضعه في الثلاجة من أجل التبريد، ليكتشف أنّ به مذاقاً قريباً من الكاكاو، فلمعت على الفور في ذهنه فكرة العمل على إنتاج مسحوق من الخروب بديل للكاكاو.
والكاكاو غني بالعديد من العناصر الغذائية، إذ إن بذوره تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات كالماغنيسيوم والنّحاس والحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة لفيتامين A، D، G، كذلك فإنّه يحتوي أيضاً على نسبة جيدة من البروتين والكربوهيدرات والزنك، وكذلك الكافيين المسبب للأرق.
ويقول عبيد لـ«الشرق الأوسط»: «الميزة التي سيقدمها مسحوق الخروب أنّه سيعطي مذاقا شبيها لمسحوق الكاكاو، ويحتوي على عناصر غذائية تفوقه، إضافة إلى الميزة الأهم وهي عدم وجود الكافيين». وكان يتعين على الدكتور عبيد قبل الشّروع في إنتاج المسحوق، التأكد من أنّ تحميص قرون الخروب تمهيداً لطحنها وتحويلها لمسحوق، لن يؤثّر على عناصره الغذائية، وهو ما تمكن من تحقيقه بالفعل.
وحسب البحث الذي نشره عبيد، في مجلة «العلوم والتكنولوجيا الغذائية» التي تصدرها جامعة عين شمس، فإنّه تبين أنّ مسحوق قرون الخروب يحتوى على مركبات «3 مثيل بيوتانال» و«مثيل بروبانال»، وهما «يوجدان بالكاكاو أيضاً ويمنحانه الرائحة المميزة لها».
المصدر صحيفة الشرق الأوسط اللندنية