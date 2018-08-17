بكين (شينخوا) وصل حجم التجارة بين الصين والسعودية إلى 29.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 16.5 بالمائة على أساس سنوي، وفقا للأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية.
وقالت مصلحة الدولة للجمارك إن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 8.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول بتراجع 13.8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما وصلت الواردات الصينية من السعودية إلى 21 مليار دولار أمريكي في النصف الأول، بزيادة 35.4 بالمائة على أساس سنوي.
وفي شهر يونيو وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 5.04 مليار دولار أمريكي.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.