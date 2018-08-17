وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الاوسط الخميس 16 اب 2018 فقد كلل اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، جهوده في الصلح بين زوجين منفصلين بالمدينة التي تقع على بعد 130 كيلومتراً شرق القاهرة، بإرسال كعكة «تورتة» إلى منزلهما تعبيرا عن سعادته لعودتهما إلى المنزل بعد فترة طلاق استمرت 3 أشهر.
وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، لـ«الشرق الأوسط»: «خلال لقائي الأسبوعي بالمواطنين جاءت سيدة وعرضت مشكلة خاصة بها، وأكدت من خلال حديثها أنها مطلقة منذ 3 أشهر، وسألتها عن سبب الانفصال، فقالت إنه بسبب تدخل آخرين بينها وبين زوجها، وإنها تحب طليقها».
وأضاف: «اتصلت بطليقها، ولم أعرفه بنفسي، وقلت له: أين زوجتك الآن؟ فقال إنها طليقتي… وهي الآن في مبنى المحافظة لحل مشكلة خاصة، فقلت له: معنى هذا أنك تتابعها ومهتم بها، فتلعثم في الكلام وقال من معي، فقلت له أنا المحافظ أحمد حامد، ونصحته بالعودة إلى زوجته بسبب حبهما لبعضهما، وبالفعل عاد إلى منزلهما بعد الصلح» وأرسلت إلى منزلهما في يوم العودة للمنزل «تورتة» كعكة هدية لهما تعبيراً عن السعادة بعودتهما.
وأوضح حامد أن «نسب الطلاق المرتفعة في مصر، تكون أسبابها بسيطة جدا، وحلها سهل للغاية، إذ تحتاج فقط إلى بعض المرونة والحكمة والذكاء»، مشيرا إلى أنه يرفع دائما شعار (إسعاد الآخرين)، وأنه يعمل على حل مشكلات المواطنين بطرق سهلة وبسيطة كل يوم أربعاء من كل أسبوع، لدرجة أن بعض رؤساء الأجهزة التنفيذية في المحافظة باتوا يحبون هذا اليوم بسبب رسم البسمة والسعادة على وجوه المواطنين الذين يطرقون بابه، من خلال الاستقبال الجيد والاحتفاء بهم، حيث يتم تقديم وجبات لهم وعصائر قبل الجلوس على كرسي الاعتراف أو تقديم الشكاوى.
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري ذكر في نشرته السنوية، عن الزواج والطلاق لعام 2017 أن حالات الطلاق في مصر بلغت أكثر من 198 ألف حالة.