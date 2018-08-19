ظهرت في سوق النشر المصرية موسوعة للأطفال والناشئة، تحت عنوان «عباقرة وعظماء» تستهدف التعريف بمشاهير العالم من المفكرين والأدباء والعلماء والزعماء السياسيين الذين كان لهم دور بارز خلال مسيرة حياتهم في المجالات التي عملوا بها. وتضم الموسوعة كمرحلة أولى مائة شخصية، راعت دار «إم كا» التي تتوالى إصدارها أن تبرز ما قدمته من أعمال أدخلتها في صف العباقرة والعظماء.
حول الموسوعة، قال لنا الكاتب والسيناريست المصري وليد غازي صاحب الموسوعة، الذي اتفق مع الدار على إصدارها أسبوعية، إن «السبب وراء الشروع في كتابة مثل هذا العمل اكتشافه أن كثيرا من الشباب المصريين لا يعرفون كثيرا عن القامات والرموز المصرية وغيرها الذين كان لهم دور كبير في حياتنا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين».
وذكر الغازي أنه كان من المفترض أن تصدر الموسوعة في مجلد واحد ضخم، لكن مسؤولي «إم كا» اقترحوا عليه إصدارها في كتيبات صغيرة، كل منها يتحدث عن سيرة وأعمال إحدى الشخصيات التي قاموا بالتخطيط للتعريف بها، التي قارب عددها مائة كاتب ومخترع وقائد سياسي ينتمون لمناطق مختلفة من العالم.
الأعداد العشرة من الموسوعة صدرت بالفعل، وتتضمن كتبا عن الفنان «نجيب الريحاني»، وعالم الفيزياء الألماني «ألبرت أينشتاين»، والممثل الكوميدي «شارلي شابلن»، ومبتكر شخصية ميكي ماوس «والت ديزني» وعميد الأدب العربي الدكتور «طه حسين»، والرئيس المصري الأسبق «جمال عبد الناصر»، وصاحبي نوبل نجيب محفوظ، والدكتور أحمد زويل، والملحن سيد درويش، والمناضل الليبي عمر المختار.
وتحدث الغازي عن اللغة التي كتب بها سيرة شخصيات موسوعته، مشيرا إلى أنه حرص على أن تكون بسيطة تناسب مختلف أنواع القراء، مشيراً لى أن استمرار صدورها بشكل دوري سوف يتوقف على مدى الإقبال عليها.
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