راشد الخير – الرياض
نظمت الأمانة العامة لشؤون الغرف بالمجلس اليوم الأربعاء لقاء مديرات المراكز والأقسام النسائية ورئيسات لجان سيدات رائدات الاعمال بجميع الغرف بالغرفة التجارية والصناعية، باستضافة كريمة من الغرفة التجارية الصناعية بحائل، وذلك في إطار برنامج المجلس ممثلاً بالأمانة العامة لشؤون الغرف للقاء الإدارات المتماثلة والذي يهدف لتعزيز العلاقة بين المجلس والغرف وتبادل الخبرات على مستوى الإدارات التخصصية، حيث جرت مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بإنجازات الأقسام النسائية وخططها وأهدافها للعام الحالي، والجهود المبذولة لتطوير آليات عملها.
وجرى خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي اضطلعت بها الأقسام والمراكز النسائية بالغرف التجارية والصناعية خلال الفترة الماضية ومتابعة نتائجها وتوصياتها، حيث قامت غرفة الشرقية بتنظيم زيارة وفد سيدات الأعمال الى البحرين ووفد شابات الأعمال إلى أسبانيا وتنظيم منتدى المرأة الاقتصادي ومحاضرة حرفة من ذهب ووضع خطة لتوطين الوظائف في قطاع التجميل والمشاغل بالاضافة للمساهمة في منح تراخيص التزيين النسائية. ، كما قامت غرفة المدنية المنورة بتنظيم زيارة وفد نسائي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومساهمة مركز سيدات الأعمال في مسار الفرص الاستثمارية بملتقى التوطين والتوظيف،فيما قامت غرفة الرياض بعقد لقاء بزوجات السفراء مع سيدات الاعمال ولقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز فضلاُ عن اللقاء الدوري لعضوات اللجنة في مقراتهم،فيما انجزت غرفة الاحساء معرض أصالة الشرق 2018م وحساب دعم المشاريع ودبلوم وظيفي لمدربات الرياضة، أما غرفة عرعر فقد قامت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، وانشاء اللجنة القانونية واستحداث عدد من الدبلومات ، كما قامت غرفة الطائف فقد بتبني مبادرة ” منتجة واعية” لتأهيل المستثمرات من المنزل وعقد برنامج عطاء مسار للسيدات وسلسلة الديوانية القانونية لسيدات الاعمال بالاضافة لتجرية عطاء.
فيما قدمت الاستاذة افنان البابطين من العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضاً حول الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة ، واستعدادها التام للتعاون مع مجلس الغرف والغرف بالمملكة للتعاون في تنفيذ البرامج كما جرى عقد لقاء مع سيدات ورائدات الأعمال بغرفة حائل ، بالاضافة لزيارة المشاركات والاطلاع على فعالية ” متاجر” لدعم رواد ورائدات الأعمال.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لشؤون الغرف تعمل على دعم وتطوير الأقسام النسائية بالغرف لتعزيز دورها الهام وخدمة قطاع الأعمال الخاص بعمل المرأة، وحيث أن لقاء مديرات الأقسام النسائية بالغرف التجارية الصناعية يمثل أهمية كبيرة على صعيد توحيد وتنسيق جهود الأقسام النسائية بالغرف التجارية الصناعية على مستوى المملكة للخروج بآليات عمل محددة لحل التحديات المشتركة التي تحد من مشاركة المستثمرات السعوديات في مجمل الحياة الاقتصادية بالمملكة، حيث يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات الرائدة بين الغرف التجارية الصناعية وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في توسيع مشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.