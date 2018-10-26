تشوهاي 23 أكتوبر 2018 (شينخوا) أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ افتتاح جسر هونغ كونغ – تشوهاي – ماكاو في حفل افتتاح في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ صباح اليوم (الثلاثاء).
ونيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أعرب شي، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية ايضا، عن خالص شكره وتحياته الحارة لمن شاركوا في تصميم الجسر وبنائه وإدارته.
وألقى هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كلمة خلال حفل الافتتاح الذي عقد بقاعة ميناء تشوهاي.
ويربط الجسر الذي يصل طوله إلى 55 كيلومترا ويقع في مياه لينغدينغيانغ في مصب نهر اللؤلؤ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتشوهاي ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وهو الأول من نوعه بالنسبة إلى قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو للبناء المشترك لمشروع مرور بحري عملاق في إطار مبدأ “دولة واحدة ونظامان”.
وفي الساعة 9:30 صباحا تلقى شي تحية تصفيق حار من الحضور في القاعة وسط عزف موسيقى بهيجة.
وبعد مشاهدة فيديو عن بناء الجسر، توالى إلقاء كلمات من كل من لي شي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين لجنة مقاطعة قوانغدونغ للحزب الشيوعي الصيني وكاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وتشوي ساي أون الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة وهان تشنغ .
وفي نحو الساعة العاشرة صباحا ،صعد شي إلى المنصة وأعلن افتتاح الجسر. وعقب الاحتفال استقل شي سيارة في جولة تفقدية على الجسر .
وخلال الجولة نزل شي على منصة كي يطل على الجسر في الجزيرة الاصطناعية الشرقية التي تعد جزءا رئيسيا من الجسر.
إن الجسر مشروع وطني. وقال شي “لقد شاركتم في تصميم الجسر وبنائه وإدارته وأطلقتم العنان لمواهبكم وحكمتكم وأنجزتم المهام وكما نوعا بصورة جيدة”، وأضاف أنه فخور بهذه الإنجازات.
وامتدح شي الذين قاموا ببناء الجسر لتحطيم عدد من الأرقام القياسية العالمية، قائلا إنهم أظهروا روح الأمة في العمل الجاد للتغلب على اى صعوبات والقوة الوطنية والقدرة الابتكارية والتطلع إلي أن يكونوا الأفضل في العالم.
وتابع شي ” بهذا الجسر عززنا إلى مدى أبعد ثقتنا في مسار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ونظريتها ونظامها وثقافتها”.
وواصل قائلا إن الجسر ينبغي ألا يكون سليما من الناحية الإنشائية فحسب بل تتم إدارته جيدا أيضا، سعيا للإسهام في تنمية منطقة خليج قوانغدونغ- هونغ كونغ- ماكاو الكبرى.
كما قال هان إن الجسر سوف يساعد في تحسين تبادلات الأفراد والتجارة بين قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو وفي تحقيق النفع لتنمية المنطقة وتعزيز التنافسية الشاملة لدلتا نهر اللؤلؤ.
وشدد على أن الجسر مهم لدعم هونغ كونغ وماكاو في دمج تنميتهما في التنمية الإجمالية للوطن ودفع التعاون متبادل الفائدة بين البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو.
وكان بناء الجسر قد بدأ في 15 ديسمبر 2009 واكتمل هيكله الرئيسي في 7 يوليو 2017.
وسوف يفتتح الجسر رسميا للمرور في الساعة التاسعة صباح 24 اكتوبر.