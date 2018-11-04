مهند سلطان الحارثي – الوكاد – الطايف
ضمن خططها التي وضعتها من أجل إدامة التنمية والتطوير للمسرح في أذربيجان، وبرعاية وزارة الثقافة وأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية والاتحاد الأذربيجاني لرجالات المسرح، يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أعمال مؤتمر باكو المسرحي الدولي الخامس (BITC) لمدة يومين 5 – 6 نوفمبر القادم، وبحضور وزير الثقافة ابوالفاس قراييف وبمشاركة أكثر من مائة وخمسين مسرحي قدموا من خمسة وأربعين دولة.
وستشهد هذه الدورة حضوراً عربياً لافتا متمثلاً بحضور رئيس الهيئة الدولية للمسرح ITI يونسكو المهندس محمد سيف الأفخم ، والذي سيعقد على هامش المؤتمر اجتماعا مع معالي وزير الثقافة الأذربيجاني، للتباحث حول العديد من الأنشطة الثقافية والمسرحية وسبل التنسيق بين الجانبين، من خلال توقيع اتفاقية تعاون ستكون لها ثمارها في المستقبل. كما سيحضر المؤتمر سفير اليونسكو للسلام الأستاذ علي مهدي، والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للهيئة الدولية للمسرح ITI يونسكو.
الحضور العربي أيضا تمثل بعدد المشاركات النوعية في هذه الدورة من المؤتمر، إذ ستحضر الإمارات والسعودية والبحرين وعمان ومصر واليمن والكويت ولبنان وسوريا والجزائر والمغرب وتونس ممثلة بعدد من مسرحييها والقائمين على الفعل المسرحي فيها. وفي ذلك صرح الأستاذ إبراهيم عسيري المنسق العام للمشاركات العربية في المؤتمر بقوله: “نسعى من خلال التواجد العربي في مؤتمر باكو المسرحي على إيصال الصورة البراقة والناصعة التي وصل إليها مسرحنا العربي، من خلال التعريف بمنجزنا ومسرحيينا وكتابنا وباحثينا عبر بوابة هذا المؤتمر، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، والذي نحرص على أن نكون جزءاً منه في كل دورة”. وأكد مدير المؤتمر السيد شايج سافروف على أهمية المشاركة العربية وحضورها الفاعل في الدورة الخامسة للمؤتمر من خلال التصريح الذي أدلى به، إذ قال: “هنالك تنسيق عال بين وزارة الثقافة الأذربيجانية والهيئة الدولية للمسرح برئاسة الأفخم، إذ نحن بصدد إقامة عدة مهرجانات مسرحية، بينها مهرجان مسرحي للدول الإسلامية وآخر عالمي، وكذلك مهرجان دولي لمسرح العرائس، من أجل مدّ قنوات للتواصل بين مسارح العالم”.
وسيشهد المؤتمر تقديم خمسة وعشرين ورقة بحثية، من روسيا وجورجيا والمكسيك وكندا والهند وبيلاروسيا وكازاخستان واليونان وتركيا والنرويج واليابان بالإضافة إلى أذربيجان وعدد من الدول العربيةا لمشاركة كذلك سيشهد المؤتمر تقديم عدد من العروض المسرحية الأذربيجانية والعالمية التي تم استضافتها من أجل إثراء المؤتمر وجعله تظاهرة مسرحية وفنية يسعد بها الضيوف ويستمتع بها الجمهور.