القاهرة أول نوفمبر 2018 (شينخوا) أكدت جامعة الدول العربية اليوم (الخميس) أهمية مؤتمر التعاون العربي – الصيني في مجال الطاقة، والذي تستضيفه القاهرة الأسبوع المقبل.
وأشار السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في بيان، إلى أهمية مؤتمر التعاون العربي – الصيني في مجال الطاقة، موضحا أنه يأتي في إطار الفعاليات المقامة تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني.
ونوه بأن المؤتمر يتزامن مع الاهتمام العالمي والإقليمي بالطاقة بشكل عام والمستدامة بشكل خاص.
وتنطلق فعاليات المؤتمر بالقاهرة يوم (الاثنين) المقبل، وتستمر لمدة أربعة أيام، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في مصر والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية.
وأضاف المسئول العربي أن هذه الدورة تأتي بعد العديد من الإنجازات التي قام بها الجانبان منذ عقد الدورة الأولى لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بالصين 2008، والتي تعقد مرة كل عامين بالتناوب بين الدول العربية والصين.
وأوضح أن من بين هذه الانجازات، التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز تدريب عربي – صيني للطاقة النظيفة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الصينية حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مما يعطي دفعة كبيرة للتعاون البناء بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية إلى المنطقة العربية.