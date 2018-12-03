الرياض: علي القرني
كرم اللقاء الأول لمجموعة العلاقات العامة والإعلام الخليجي “pr group”، مجموعة من مديري الإعلام والعلاقات العامة بالمملكة ودول الخليج، في حضور عدد من الشخصيات العامة ووكلاء ومستشاري بعض الوزارات والمختصين بهذا المجال وأهل الصحافة والإعلام, وذلك في نادي الأغر بحي السفارات في الرياض يوم امس
وتم توزيع عدد من الهدايا والدروع التكريمية للضيوف والمكرمين، برعاية الجبر للسيارات ونادي الأغر كراع رئيس للقاء، والراعي الذهبي كل من: الأحوال المدنية وشركة هواوي ومطعم الرومانسية، ومدينة الملك فهد الطبية الراعي الطبي، إضافة إلى قناة روتانا خليجية وإذاعة يو أف أم الرعاة الإعلاميين، ومجلة كل المناسبات الراعي الإلكتروني، وراعي الضيافة دانكن دونتس، بجانب الرعاة المشاركين: شركة مقام الموسيقية وعيادات موودك الطبية وبريرا وبلوماكس للزهور وفريق فزعة.
وشهدت فعاليات هذا اللقاء، الذي سيعقد سنويا في ذات الموعد الأول من ديسمبر في كل عام, كلمة ألقاها ماجد بن أحمد آل حسنة الرئيس المؤسس لمبادرة اللقاء الأول لمجموعة العلاقات العامة والإعلام الخليجي.
وأيضاً أقيم حفل للتعارف وزيارة الأجنحة المشاركة في اللقاء، إضافة إلى مشاهدة عروض الخيل ولاستمتاع بالأنشطة الترفيهية لنادي الأغر للخيول