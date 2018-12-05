علي عبد الله العتيق – الوكاد – نجران
حقق أحدى عشر من اعضاء هيئة التدريب بالكلية التقنية بنجران التميز للعام التدريبي 1436/ 1437هـ والعام التدريبي 1437 /1438هـ من ضمن عدد من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مستوى وحداتها التدريبية بالمملكة وهي مقابل التفوق والإبداع في الجوانب التقنية والمهنية وهم: محمد علي الصقري ، عادل مقبول القارح ، علي عبدالله آل عتيق ، فواز بجاش ال هادي ، يحي علي ال قريشه ، محمد أحمد البكري ، صالح علي ال زمانان ، حسين مبارك ال شريه ، غازي حسن ال مستنير ، محمد سالم ال منصور ، ابراهيم محمد ال دغرير ، محمد محسن الشريف.
ويأتي هذا التميز نظير الجهد الكبير الذي قاموا به في العملية التدريبية والمساهمة أيضاً في تطوير خطط واستراتيجيات الكلية.
ومن الملفت بأن أعضاء هيئة التدريب الأحد عشر يشكلون مختلف أقسام وتخصصات الكلية وهذا مؤشر إيجابي لانتشار الوعي بأهمية التميز والمثالية والقدوة بين أعضاء هيئة التدريب، وأن مثل هذه المكافآت تعد حافزاً للإبداع والتميز والتطوير الذاتي المستمر، والعمل على رفع وتحسين مستوى الأداء لدى اعضاء هيئة التدريب بما ينعكس على مستوى أداء الكلية إدارياً وفنياً.
وأكد الفائزون بالتميز بأن هذا الإنجاز لم يأتي إلا في وجود بيئة عمل جاذبة، وإن هذا الإنجاز يجير للجميع لدورهم الكبير في الدعم والتشجيع والتعاون المثمر في العمل