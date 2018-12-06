تشينغداو 4 ديسمبر 2018 (شينخوا) فازت شركة تشينغداو سيفانغ المحدودة للسكك الحديدية الصينية بطلب لتطوير وإنتاج 22 قطارا بتصميمات مقاومة للرياح والرمال لشبكة السكك الحديدية الحضرية في مصر.
وأكدت الشركة اليوم (الثلاثاء) أن القطارات ستكون مجهزة ب132 عربة إجمالا لخط السكة الحديدية الذي يربط العاصمة المصرية القاهرة بمدينة العاشر من رمضان.
والقطارات مصممة للسفر بسرعة 120 كيلومترا في الساعة على خط سكة حديدية بطول 68 كيلومترا وبه 11 محطة. وعرضت الشركة المنتجة خدمة صيانة للقطارات مدتها 12 عاما.
وقالت الشركة إن قدرة النقل القصوى للقطار الواحد 2222 شخصا لتلبية الطلب العالي للركاب وفقا لطلبات المشتري، في حين ان قدرة الاستيعاب القصوى لقطارات سكك حديدية خفيفة مماثلة في الصين هي 1328 راكبا لكل قطار.
وتصمم الشركة التي مقرها مدينة تشينغداو الساحلية بشرق الصين وتصنع مجموعة مختلفة من القطارات فائقة السرعة وقطارات الأنفاق والترام. والعديد من منتجاتها ذات وظائف خاصة، فعلى سبيل المثال هناك ما تتكيف مع البرد القارص والارتفاعات العالية او ذات المحركات الصديقة للبيئة التي تعمل بالهيدروجين.