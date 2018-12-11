كشف مدير عام بنك التنمية الاجتماعية بجدة المهندس رامي حمزة أبوالجدايل بأن البنك سيتبنى ويدعم المشاريع الواعدة وذلك خلال مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة والتي تنطلق بدء بمحافظة رابغ بشراكة استراتيجية مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة والتي تأتي امتداداً للرؤية التنموية لمنطقة مكة المكرمة تحت عنوان “بناء الإنسان وتنمية المكان” المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح م. أبوالجدايل بأن بنك التنمية الاجتماعية يقوم بدور كبير في تبني رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة وتقديم الدعم المادي والإرشادي والاستشاري المباشر لهم من خلال البنك أو شركاءه، ضمن رسالته في تقديم القروض بدون فوائد للمشاريع متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، ورعاية قطاع المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأبان م. رامي أبوالجدايل بأن مبادرة توطين التنمية بمحافظات المنطقة والتي ستنطلق من محافظة رابغ يوم الأربعاء 05 / ربيع الثاني / 1440 ( 12 / ديسمبر / 2018 ) بقاعة الهدهدي برابغ، ستشهد الكثير من الفعاليات التي تستهدف الشباب والفتيات والأسر المنتجة، مبيناً بأن هذه المشاركة تأتي ضمن سعي البنك لتطوير منتجاته التمويلية وبناء قدرات أصحاب المشاريع عبر التدريب والاستشارات المتخصصة وحلول الأعمال والانفاذ للاسواق والإرشاد، بهدف الإسهام في تنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب والشابات على خوض عالم الأعمال وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم مما يعود أثره الإيجابي على الوطن والمواطن على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف بأن البنك يهتم بشكل كبير للوصول للمناطق الواعدة والاكثر نموا ضمن مستهدفات التمكين الاقتصادي والوصول، مبيناً الخطط الاستراتيجية للبنك تركز على تشجيع العمل الحر ودعم الرياديين بتمويلهم ومتابعة مشاريعهم، وتحفيز الشباب والفتيات على الإسهام في دعم اقتصاد المملكة والمشاركة في أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030.
يشار إلى أن مبادرة توطين التنمية بمحافظات منطقة مكة المكرمة تحظى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتسعى لتحقيق التنمية في المحافظات عبر محاور استراتيجية معدة لهذا الخصوص تتضمن التنمية المتوازية والمستدامة وتشجع توظيف المشروعات القادرة على إيجاد فرص العمل، والحد من الهجرة للمدن الرئيسية والاستغلال الأمثل للطاقات، وتعتمد المبادرة على تكامل الجهود وتضافرها لتحقيق تنمية تحقق الآمال والتطلعات وينتج عنها نقلات نوعية على صعيدي الإنسان والمكان، وخصصت المبادرة رابطاً لتسجيل الراغبين في حضور فعالية مبادرة توطين التنمية بمحافظة رابغ (www.busclinic.com/rabigh).
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