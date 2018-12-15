يفتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الرابعة، وذلك في 19 ربيع الثاني الجاري الموافق 26 ديسمبر 2018م، والذي يستمر عشرة أيام بمشاركة أكثر من 400 دار نشر إقليمية وعربية من 40 دولة في أبحر الشمالية، ويتضمن المعرض ندوات ومحاضرات وفعاليات مصاحبه و ورش عمل ومسرحيات تحاكي الفئات العمرية كافة، فيما ستتواجد خلال فترة المعرض مجموعة من ورش العمل (رسم يومية، تصوير ضوئي)، ومعرض للتراث يتضمن ورش الرسم الدولية المشتركة، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات الثقافية ومنصات توقيع المؤلفين التي تحتوي على عدد كبير من المؤلفين بشكل يومي تتجاوز اعدادهم أكثر من 200 مؤلف عبر 6 منصات للتوقيع.
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