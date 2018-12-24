تهاني سعيد – الوكاد- جدة
كشفت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للإبداع التقني في العمل الخيري في البحرين عن سعي المؤتمر في دورته الرابعة لاستعراض الابتكار المجتمعي ودور رؤية المملكة 2030 في تحفيز الابتكار باعتباره محوراً اساسياً في اقتصاد المعرفة.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأستاذ أحمد بوهزاع بأن السعودية تتصدر في كل دورة نسب المشاركين، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد تحت شعار “الريادة التقنية للمؤسسات الإنسانية” خلال الفترة 27– 28 أكتوبر 2019م وسيتناول شتى مجالات الإبتكار والتطوير المؤسسي للعمل المجتمعي منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومتبنياً لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال الحلول والأفكار الإبداعية والابتكارات التقنية المعدة خصيصاً لصالح كيانات ومشروعات القطاع الثالث إيماناً بأن الإنسان هو محور التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتعرض الابتكار المجتمعي ودور رؤية المملكة 2030 في تحفيز الابتكار باعتباره محوراً اساسياً في اقتصاد المعرفة، ودافعا مهما للإبداع في مخرجات التنموية على المستويين الاقتصادي والمجتمعي، مشيراً إلى أن المؤتمر يسعى لترسيخ الأثر الإجتماعي المستدام سعياً إلى تحقيق وثبة إنسانية ومجتمعية حقيقية وشاملة، وانجازات نوعية غير مسبوقة في هذا القطاع توازي الرؤية الطموحة وما يبذل من جهد وفر، بناءً على الأهداف المحورية اليي تحققت في نسخ المؤتمر السابقة والمتمثلة في حفز المؤسسات الإنسانية والمنظمات المجتمعية، ونشر المعرفة الرقمية التي تمكنها من الاستفادة من التقنية والتكنولوجيا المتطورة و تحسين منتجات بيئة العمل الخيري والإنساني تقنياً ومهنياً.
يذكر بأن المؤتمر الدولي للإبداع التقني في العمل الخيري سيعزز الابتكار المجتمعي في مجالات عدة من بينها حلول التعليم والتوظيف وريادة الأعمال الاجتماعية، تكنولوجيا إعادة تدوير الطاقة والمياه والصرف الصحي، التقنيات المساعدة في خدمات العلاج والرعاية الصحية، الوسائل والتطبيقات الدعائية والإعلامية، تقنيات الاقتصاد التشاركي والتمويل والأوقاف، تنمية الموارد المالية وتطوير العمليات الداخلية، تكنولوجيا الزراعة والابتكار المجتمعي في إدارة وحفظ والغذاء، تطبيقات تكنولوجيا النانو في المياه والبناء والطاقة والعناية الطبية