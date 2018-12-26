لجزائر 25 ديسمبر 2018 (شينخوا) حافظت الصين على المرتبة الأولى من بين الدول المصدرة للجزائر خلال 11 شهرا الأولى من العام الجاري، بحسب بيان صادر عن الجمارك الجزائرية اليوم (الثلاثاء).
وذكر البيان أن الصين ما تزال تحتل المرتبة الأولى بواقع 7.04 مليار دولار أي ما يعادل 17.2 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية متبوعة بفرنسا بـ 4.24 مليار دولار تليها ايطاليا بـ 3.31 مليار دولار فاسبانيا بـ 3.17 مليار دولار وألمانيا بـ 2.76 مليار دولار.
وصنفت إيطاليا في المركز الأول كأول زبون للجزائر بواقع 5.46 مليار دولار ما يمثل 14.66 بالمائة من مجموع صادرات الجزائر، متبوعة بإسبانيا بـ 4.44 مليار دولار ثم فرنسا بـ 4.18 مليار دولار ثم الولايات المتحدة الامريكية بـ 3.57 مليار دولار وبريطانيا بـ 2.48 مليار دولار.