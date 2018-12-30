فازت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية بجائزة الاستراتيجية الإعلامية العربية لفئة المؤسسات الحكومية، باعتبارها المؤسسة الحكومية العربية الأفضل في أدائها وحضورها الإعلامي المتنوع والفاعل، والمقدمة من المركز الخليجي للاستراتيجيات الإعلامية بالبحرين.
وتسلم الجائزة مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة سعود عبدالرحمن المقبل، وذلك في حفل افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الخامس للاستراتيجيات الإعلامية (ميميست 2018) الذي ينظمه المركز الخليجي للاستراتيجيات الإعلامية وانطلق أمس الأول في القاهرة.
وأكد نائب مدير المركز الخليجي للاستراتيجيات الاعلامية عبدالرحمن السالم أن لجنة جائزة الاستراتيجية الإعلامية اختارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ضمن 20 جهة حكومية مرشحة بعد استعراض استرتيجية إعلام السياحة والتراث بالهيئة، ودراسة المنتجات الاعلامية للهيئة والتي تميزت بتنوعها ومستواها المهني العالي.
وأشار إلى أن الجائزة التي يرشح الفائز بها من قبل المركز الخليجي للاستراتيجيات الإعلامية (جي سي ميست)، وتعتمدها الجمعية العربية للصحافة والإعلام، ومجلس العلاقات العربية الدولية (كارنتر)، تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية في الدول العربية على العمل الإعلامي وفق استراتيجية محددة الأهداف بما يسهم في نجاح الرسالة الإعلامية ومهنيتها.
وبيّن أن استراتيجية اعلام السياحة والتراث التي اعتمدتها هيئة السياحة السعودية عام 2004م تشمل جوانب مهمة، أتاحت تنوع وثراء المواد والمنتجات الإعلامية للهيئة من مواد صحفية ومجلات وأفلام ومواقع الكترونية مما جعل الهيئة تحظى بحضور اعلامي لافت.
بدوره عبر مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة سعود المقبل، عن تقديره للقائمين على جائزة الاستراتيجية الإعلامية العربية على اختيار الهيئة لهذه الجائزة الهامة.
وقال إنه يهدي الجائزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الموجه والداعم الأول للنشاط الإعلامي بالهيئة، والذي يشرف ويتابع منتجات الهيئة وإصداراتها وأنشطتها الإعلامية بشكل مباشر، وقد استفادت إدارة الإعلام كثيرا من رؤيته وخبراته الإعلامية الواسعة وهو ما انعكس على مستوى الأداء الإعلامي للهيئة.
وأعرب المقبل عن تهنئته لسعادة مساعد رئيس الهيئة المشرف العام على الإعلام وعلاقات الشركاء الأستاذ ماجد علي الشدي، مبينا أنه نقل إعلام الهيئة إلى مراحل متطورة بإسهامه المباشر ودعمه الكبير لفريق العمل الإعلامي بالهيئة.
وأكد المقبل أن الهيئة تتميز حاليا بكثرة منتجاتها الإعلامية من إصدارات شهرية، ومواقع وحسابات إلكترونية، وأفلام قصيرة ووثائقية، إضافة إلى الكتيبات وقوافل الإعلام السياحي، ونشر التغطيات والتقارير الصحفية والتلفزيونية، مبينا أن المواد الإعلامية التي تبثها وتنشرها الهيئة شهريا سواء عن الهيئة وأنشطتها وبرامجها أو عن قطاعات السياحة والتراث بشكل عام تتجاوز ثلاثة آلاف مادة سنويا.
وأبان أن النجاح الإعلامي الأبرز في الهيئة هو التركيز في بداياتها على نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية السياحة، وهو ما أسهم في تحول الشك لدى فئات كثيرة من المجتمع إلى قبول بالسياحة والتراث ومن ثم المطالبة بتطوير هذه القطاعات.
المصدر صحيفة الجزيرة