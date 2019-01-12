زار وفد من بروتوكول رئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء مقر اتحاد الغرف العربية، حيث جرى الاطلاع على التحضيرات الجارية الخاصة بانعقاد “منتدى القطاع الخاص العربي“، والذي تجري فعالياته يوم الأربعاء المقبل 16 كانون الثاني (يناير) 2019، تحت رعاية دولة الرئيس السيد سعد الحريري، ضمن فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستقطب المنتدى عدداً من الوزراء وقادة الغرف التجارية العربية والشركات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية، ويحضره أكثر من 400 مشارك من مختلف الدول العربية.
وضم الوفد كلاً من عضو اللجنة التنظيمية الخاصة بالقمة السفير اسامه الخشاب، المستشارة الاقتصادية في مكتب رئيس الوزراء هازار كركلا، وممثلين من مكتب رئيس الوزراء، وكان في استقبالهم أمين عام اتحاد الغرف العربية د.خالد حنفي والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وأكد السفير اسامه الخشاب على أن القمة العربية ستعقد في موعدها مستعرضاً مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة. كما أشاد السفير الخشاب بالتحضيرات الجارية لانعقاد منتدى القطاع الخاص العربي الذي يسبق القمة لافتاً إلى أهمية المحاور التي تعبر عن رؤية القطاع الخاص العربي وأهمية تكاملها مع الرؤى والخطط الاقتصادية المطروحة في الدول العربية، كما شدد على أهمية المنتدى لما يتضمنه البرنامج من مواضيع حيوية.
بدورها أطلعت الهيئات المنظمة وفدي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على التحضيرات الجارية والخاصة بانعقاد “منتدى القطاع الخاص العربي”، الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية مع كل من جامعة الدول العربية واتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال