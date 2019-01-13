رشاد الخير – الرياض
ينظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية ببيشة غداً الاثنين ورشة عمل بعنوان ” مهنتي بيدي” تقدمها خلود الحماد الرئيس التنفيذي لأكاديمية نضرة للتدريب النسائي (فيلوتي)، بالاضافة لدورة تدريبية حول ” مبادئ إدارة الصالونات” تقدمها المدربة كريستال ابلسامي، وتقدم فيها للمتدربات شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وذلك بمقر غرفة بيشة.
يأتي ذلك تفعيلاً للاتفاقية التي وقعها مجلس الغرف السعودية وأكاديمة نضرة لتعزيز الشراكة بينهما في مجال التدريب وعقد ورش عمل بالغرف التجارية والصناعية بالمملكة، بهدف توطين قطاع التجميل وتأهيل الفتيات السعوديات للعمل في هذا القطاع الحيوي.
ويتواصل عقد ورشة العمل ” مهنتي بيدي” ودورة ” مبادئ إدارة الصالونات” تباعاً بالغرف التجارية والصناعية حيث تعقد في غرفة مكة المكرمة يوم 20 يناير الجاري، وغرفة المدينة المنورة يوم 22 يناير الجاري ، وغرفة أبها يوم 5 فبراير القادم.
وحث المجلس والغرف كافة السيدات المهتمات بقطاع التجميل على حضور ورشة العمل والدورة التدريبية للاستفادة مما يطرح فيهما من رؤى وأفكار تدعم توطين قطاع التجميل بالمملكة.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية بين مجلس الغرف وأكاديمية نضرة تأتي في إطار برنامج ( شراكات) للأمانة العامة لشؤون الغرف بالمجلس الذي يهدف إلى التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لعقد ورش العمل والندوات التعريفية لتعزيز دور الغرف في دعم وتطوير قطاع الأعمال،وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وعقد ورش العمل بالغرف والتوظيف النسائي ودعم مبادرة ” مهنتي بيدي” لتوطين قطاع التجميل.