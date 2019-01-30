رشاد الخير – الوكاد – اارياض
عقدت الأمانة العامة لشؤون الغرف اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير2019 ، اجتماع الإدارات المتماثلة للأقسام النسائية بالغرف التجارية باستضافة كريمة من الغرفة التجارية بجدة ، وذلك في إطار برنامج المجلس ممثلاً بالأمانة العامة لشؤون الغرف للقاء الإدارات المتماثلة والذي يهدف لتعزيز العلاقة بين المجلس والغرف وتبادل الخبرات على مستوى الإدارات التخصصية.
وبدا الاجتماع بكلمة ترحيبية لمساعد الأمين العام لشؤون الغرف أ.حمود الربعي ،تضمنت عرض لتوصيات الاجتماعات السابقة ، وحصر المقترحات والمرئيات التطويرية للمراكز النسائية بالغرف وتشكيل فرق عمل لها ، مع اصدار جدول لزيارات مديرات الأقسام النسائية بالغرف لجميع فروعها في المملكة ، مع إقامة لقاء سنوي لمديرات الأقسام النسائية ورئيسات اللجان مع مسؤولي الجهات المعنية وتحديد موعد الاجتماع القادم والغرفة المستضيفة للاجتماع .
وصاحب الاجتماع عقد ورشة عمل مهنتي بيدي والتي تقوم بها الأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف من خلال المجلس والغرف لتوطين و توعية قطاع التجميل في المملكة وتدريب وتأهيل الفتيات السعوديات لإلحاقهن بسوق العمل .
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لشؤون الغرف تعمل على دعم وتطوير الأقسام النسائية بالغرف لتعزيز دورها الهام وخدمة قطاع الأعمال الخاص بعمل المرأة، وحيث أن لقاء مديرات الأقسام النسائية بالغرف التجارية الصناعية يمثل أهمية كبيرة على صعيد توحيد وتنسيق جهود الأقسام النسائية بالغرف التجارية الصناعية على مستوى المملكة للخروج بآليات عمل محددة لحل التحديات المشتركة التي تحد من مشاركة المستثمرات السعوديات في مجمل الحياة الاقتصادية بالمملكة، حيث يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات الرائدة بين الغرف التجارية الصناعية وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في توسيع مشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية