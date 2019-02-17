استقبل الفربق الاول الطيار الركن فياض الرويلي رئيس هئية الاركان العامة بعد ظهر اليوم في وزارة الدفاع الكاتب والباحث المؤرخ محمد بن ناصر الاسمري ، وقدم الباحث كتابيه عن العسكرية السعودية الذي وثق فييهما مشاركات للقوات السعودية في الدفاع عن عدد من البلدان العربية وفق توجيهات القيادة السياسة السعودية التي دأبت على نصرة قضايا الامة العربية
وابدى الفريق الرويلي شكره للاسمري على ما قام به من توثيق ، واشار الي اهمية التدوين والتوثيق العسكري لتاريخ القوات المسلحة وما قامت به العسكرية السعودية من اعمال بطولية في كافة المهام التي اوكلت اليها من القيادة السياسية
حضر الاستقبال مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العقيد الطيار الركن ماجد بن طالب