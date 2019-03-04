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وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الاوسط الاحد فقد اكد مسؤول روسي استعداد موسكو لدعم الرياض في تنفيذ الخطط الطموحة لتطوير برنامج نووي وطني في أي مرحلة، وبأي حجم، منوهاً بأن بلاده عرضت على السعودية شراء إحدى تقنية مفاعلات نووية في العالم من الجيل «3 +»، وهي «في في إي آر – 1200» (مفاعل طاقة مائي – مائي).
وأفصح المسؤول الروسي عن دراسة لإنشاء مركز علوم نووي وتقنيات على أساس مفاعل بحثي بتصميم روسي بالسعودية.
وقال ألكسندر فورونكوف، المدير العام لمركز «روساتوم» الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع لهيئة الطاقة الذرية الروسية، لـ«الشرق الأوسط»، «ننظر إلى السعودية على أنها حليف استراتيجي، ونعتبر أن إمكانيات تعاوننا هائلة فعلاً».