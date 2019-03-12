وفقا لما نشرته صحيفة مكة الاثنين 11مارس الجاريناقشت جامعة أم القرى في ندوة النوازل الفقهية التي نظمتها أمس عددا من المسائل المستجدة في نوازل الحج والعمرة، والمسجد الحرام وترجيح أقوال العلماء في أحكامها الفقهية، والاستناد على فتاوى هيئة كبار العلماء في السعودية. وتستمر الندوة التي تنظمها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على مدار يومين.
وأوضحت المشرفة العامة على المعرض أستاذة الفقة بجامعة أم القرى الدكتورة أفنان تلمساني، أن الموقع الجغرافي للجامعة، يجعلها سباقة باحتضان فعاليات نوعية تهتم بقداسة المكان، من خلال دراسة النوازل المستجدة فيه، وفق أبحاث دقيقة تستمد صحتها من ذوي الخبرة والاختصاص، وإيضاح جوازها والتصدي للمفاهيم الخاطئة بذكر أسباب مخالفتها للشريعة الإسلامية.
وأكدت وكيلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتورة نورة المحمادي، على حرص الكلية في تدريس مادة «قضايا فقهية معاصرة» لطلاب وطالبات الدراسات العليا، وتأهيلهم لبيان أحكام المستجدات الفقهية في الشريعة الإسلامية.
أبرز المناقشات
- اشتراطات استخراج تصاريح الحج والعمرة.
- تصور للباحثات لنوازل حج المرأة دون محرم بوسائل المواصلات الحديثة.
- مشاريع توسعة أحواض الجمرات.
- جواز بناء سفوح منى لتحقيق المنفعة العامة للمسلمين.
- تحديد المستجدات المعاصرة لثورة الاتصالات الحديثة لأساليب الرقية الشرعية.