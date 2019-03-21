ثقافة وفنون > مجلس الشورى يصوت على مشروع تكريم المخترعين والموهوبين
21/03/2019   1:03 م

مجلس الشورى يصوت على مشروع تكريم المخترعين والموهوبين

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واس – الریاض
یصوت مجلس الشورى خلال جلستھ العادیة الثلاثین من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي یعقدھا یوم الاثنین المقبل،على توصیة للجنة التعلیم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائھم التي أبدوھا تجاه مشروع اللائحة التنظیمیة لجائزةخادم الحرمین الشریفین لتكریم المخترعین والموھوبین, التي تطالب بالموافقة على مشروع اللائحة.
ویتكون مشروع اللائحة من عشرین مادة, وتھدف إلى تشجیع وتقدیر المخترعین والموھوبین المتمیزین في المجالات العلمیةوالتقنیة والابتكاریة, وتنمیة روح الإبداع والابتكار والاختراع وتحفیز المواھب والقدرات.

مجلس الشورى يصوت على مشروع تكريم المخترعين والموهوبين

ثقافة وفنون
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